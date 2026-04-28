Pier Silvio Berlusconi compie 57 anni: dalla stampa tedesca l'omaggio al manager che ha reso Mediaset un gigante europeo

Un compleanno accompagnato da un importante riconoscimento internazionale per Pier Silvio Berlusconi, che festeggia 57 anni mentre il quotidiano economico tedesco Börsen Zeitung gli dedica un ritratto definendolo un manager "riservato, paziente e tenace". Un profilo che arriva dopo anni di crescita costante per Mfe-MediaForEurope, diventata una realtà multinazionale presente in sei Paesi europei. Un percorso iniziato dal sogno raccontato nel 2004 e portato avanti nel solco della visione di Silvio Berlusconi.