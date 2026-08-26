Le immagini dello schianto

Piemonte, piccolo velivolo centra i fili dell'alta tensione e precipita: due morti

Le vittime sono Alessandro Angelo Muscinelli, 62 anni,"e la compagna di suo fratello Antonella Pagliarani, 63 anni

26 Ago 2026 - 19:16
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