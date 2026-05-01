Piano Casa, il Sottosegretario Albano a Tgcom24: "10 miliardi per 100mila alloggi nei prossimi dieci anni"

"Un Piano Casa che stanzia 10 miliardi per 100mila alloggi nei prossimi dieci anni. Un piano che per la prima volta lavora non solo sugli immobili pubblici, perché poi c'è un rapporto anche con i privati, ma partendo da un presupposto fondamentale, che è quello di governare e poter lavorare sull'abitare degli italiani", ha spiegato Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, intervenendo a Tgcom24. "Si fonda su tre pilastri, - aggiunge - è un programma di recupero dell'edilizia residenziale pubblica, opera sull'housing sociale, con un'innovazione vera del provvedimento, assicurando chi vuole investire come privato attraverso delle semplificazioni burocratiche. Così si danno risposte a quel ceto medio che in questo momento fa veramente fatica".