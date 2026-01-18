Logo Tgcom24
Anche ciclismo e nuoto

Piacenza, a 90 anni corre ogni giorno

Tito, per gli amici Livio, ha partecipato a 5 olimpiadi over 50 conquistando il podio diverse volte 

di Maria Stella Carrara
18 Gen 2026 - 19:49
01:33 
