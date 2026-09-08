Petrolio, gas e altre materie prime: l'effetto Hormuz continua a farsi sentire
Secondo i dati del Mimit il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' supera i 2 euro per benzina e gasolio. Il petrolio sul tetto dei 100 dollari al barile, alle stelle il gas, ai massimi dal 2022di Caterina Ruggeri
Allarme prezzi e speculazione con rischi sull'inflazione. La congiuntura globale generata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz provoca in tutti i settori un effetto domino. Scarseggiano le risorse energetiche con fiammate al distributore e volano le bollette di famiglie e imprese. Le tensioni geopolitiche si riversano anche sulle quotazioni delle materie prime utilizzate nell'industria alimentare dalla soia allo zucchero, al cacao, ma anche fertilizzanti e concimi azotati: prima del conflitto il 40% delle forniture mondiali passava da Hormuz.