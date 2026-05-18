Pet tourism, un tesoro che in talia vale 9,5 miliardi

Sono parte della famiglia e, come tale, anche loro si meritano una vacanza. Sono 3 milioni 975 mila le famiglie che quest'anno faranno almeno una vacanza insieme al proprio animale, per un valore di 9 mliardi e mezzo di euro. Ma secondo uno studio potrebbe raggiungere quota 15 miliardi. Mete preferite? Le destinazioni montane e appenniniche nel 35,4% dei casi, e che considera il Trentino Alto Adige la regione più pet friendly, seguita da Emilia Romagna e Toscana. All'estero, la nazione preferita è la Francia, poi la Spagna e la Germania.