E potrebbe raddoppiare

Pet tourism, un tesoro che in talia vale 9,5 miliardi

Cani e i gatti registrati sono ormai più di due"volte superiori ai figli di età inferiore ai 14

di Giulia Ronchi
18 Mag 2026 - 12:14
01:29 
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Sono parte della famiglia e, come tale, anche loro si meritano una vacanza. Sono 3 milioni 975 mila le famiglie che quest'anno faranno almeno una vacanza insieme al proprio animale, per un valore di 9 mliardi e mezzo di euro. Ma secondo uno studio potrebbe raggiungere quota 15 miliardi. Mete preferite?  Le destinazioni montane e appenniniche nel 35,4% dei casi, e che considera il Trentino Alto Adige la regione più pet friendly, seguita da Emilia Romagna e Toscana. All'estero, la nazione preferita è la Francia, poi la Spagna e la Germania

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