Quanto vale la pet economy, le ultime cifre si avvicinano ai 7 miliardi

Sono i nostri migliori amici e glielo dimostriamo mettendo mano al portafoglio. Nel 2024 secondo una ricerca realizzata da Confartigianato il giro d'affari per cibo, accessori e cure dedicate ai nostri animali domestici è stato di ben 6 miliardi e 700 milioni, cresciuto del 76% in 10 anni. Per loro stanziamo anche una fetta consistente della nostra spesa, l'80,3% del budget è destinato a prodotti come alimenti, farmaci veterinari, articoli per la toelettatura e accessori, mentre il restante 19,7% va ad addestramento e ospitalità.