Peste polmonare: che cos'è, i sintomi e come si cura

Tutto è partito da un contagio accidentale in un laboratorio in Siberia. Daria Shilipova, una ricercatrice che lavorava in un istituto di ricerca anti-peste a Irkutsk, è stata ricoverata in ospedale martedì scorso con i sintomi di una forte polmonite. È la forma più grave di peste causata dal batterio Yersinia pestis, che può portare altre due forme di peste, quella bubbonica e quella setticemica. I sintomi possono comparire improvvisamente e comprendono febbre, brividi, mal di testa, dolori muscolari, debolezza, vertigini e dolore al petto.