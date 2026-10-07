Peste in Russia, potrebbe esserci una seconda vittima

Non solo Darya Shipilova, la ricercatrice 28 enne morta per una polmonite di origine ignota. Secondo diversi media locali russi ci sarebbe una seconda vittima dopo l'incidente avvenuto nel laboratorio della remota città di Irkutsk. Mosca si è affrettata a smentire a più voci la notizia. La prima è quella dell'agenzia federale per la salvaguardia della salute, che non usa mai l’espressione "peste polmonare", nemmeno per la morte della tecnica di laboratorio Shipilova, di cui è stato constatato il decesso dopo una brevissime degenza nell'ospedale cittadino. In serata si è aggiunta la voce di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che parla di "informazioni false" e smentisce che, sul tema, sia stata addirittura pianificata una telefonata tra Putin e Donald Trump, chiesta da quest'ultimo.