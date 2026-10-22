Preso il "picchiatore seriale"

Pestava le donne per strada a Milano, arrestato 24enne a Roma Termini

Aveva aggredito"a calci e pugni almeno 7 donne scelte a caso mentre aspettavano il bus

di Alessandra Rolla
22 Ott 2026 - 12:56
01:36 
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In Italia con lo status di rifugiato, tra l' estate e l'autunno del 2025, aveva terrorizzato il centro di Milano pestando almeno 7 donne scelte a caso per strada. Donne sole che tornavano a casa dal lavoro o in attesa alla fermata del bus. Prese a pugni e a calci sul viso e sul corpo. L'episodio più grave il 5 ottobre 2025, quando ne aggredì quattro in trenta minuti. Fratture, traumi, cicatrici: a una aveva rotto il naso, un'altra vittima impiegò due mesi per guarire. Un "picchiatore seriale" cosi' venne definito dagli inquirenti.

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Fermato, fu poi rimesso in libertà in attesa della condanna definitiva, e di lui si perse ogni traccia. Aboubacar Seck, 24 anni, senegalese, è stato arrestato durante un controllo di routine a Roma, vicino alla stazione Termini, dai carabinieri. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione definitivo emesso dalla procura della Repubblica di Milano. Verificando i suoi dati, i militari si sono subito accorti che era stato condannato a 1 anno e 9 mesi per lesioni aggravate e continuate e lo hanno fermato. 

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