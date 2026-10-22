Pestava le donne per strada a Milano, arrestato 24enne a Roma Termini

Fermato, fu poi rimesso in libertà in attesa della condanna definitiva, e di lui si perse ogni traccia. Aboubacar Seck, 24 anni, senegalese, è stato arrestato durante un controllo di routine a Roma, vicino alla stazione Termini, dai carabinieri. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione definitivo emesso dalla procura della Repubblica di Milano. Verificando i suoi dati, i militari si sono subito accorti che era stato condannato a 1 anno e 9 mesi per lesioni aggravate e continuate e lo hanno fermato.