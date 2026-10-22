Pestava le donne per strada a Milano, arrestato 24enne a Roma Termini

In Italia con lo status di rifugiato, tra l' estate e l'autunno del 2025, aveva terrorizzato il centro di Milano pestando almeno 7 donne scelte a caso per strada. Donne sole che tornavano a casa dal lavoro o in attesa alla fermata del bus. Prese a pugni e a calci sul viso e sul corpo. L'episodio più grave il 5 ottobre 2025, quando ne aggredì quattro in trenta minuti. Fratture, traumi, cicatrici: a una aveva rotto il naso, un'altra vittima impiegò due mesi per guarire. Un "picchiatore seriale" cosi' venne definito dagli inquirenti.
Fermato, fu poi rimesso in libertà in attesa della condanna definitiva, e di lui si perse ogni traccia. Aboubacar Seck, 24 anni, senegalese, è stato arrestato durante un controllo di routine a Roma, vicino alla stazione Termini, dai carabinieri. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione definitivo emesso dalla procura della Repubblica di Milano. Verificando i suoi dati, i militari si sono subito accorti che era stato condannato a 1 anno e 9 mesi per lesioni aggravate e continuate e lo hanno fermato.