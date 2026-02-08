Perù, danze tradizionali e personaggi mitici per la festività della Vergine di Candelaria

Il Perù ha celebrato un concorso di danza in occasione delle festività della Vergine di Candelaria, nella regione meridionale di Puno, che prende il nome dalla candela accesa che la santa tiene nella mano destra. Il 59° concorso di danza e costumi ha riunito circa 90 gruppi folcloristici, che hanno eseguito danze tradizionali come La Diablada e La Morenada in onore della santa patrona di Puno. Gli artisti hanno anche interpretato personaggi mitici delle danze: tra questi Anchanchu, uno spirito maligno noto come demone della montagna, e gli Ukukus, metà uomini e metà orsi. La celebrazione di origine spagnola è stata inserita nel 2014 nel Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco.