Dalla periferia al centro della Capitale

Per il New York Times la pizza romana sta vivendo una rivoluzione gastronomica

Secondo il prestigioso quotidiano americano, l'evoluzione della pizza al taglio, della scrocchiarella o della versione al piatto, sta vivendo proprio a Roma un'età dell'oro con nuove varianti per la farcitura

di Michela Pagano
04 Ago 2026 - 19:42
01:31 
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Dalla periferia al centro della Capitale, la pizza romana sta vivendo una vera e propria rivoluzione gastronomica. Parola del New York Times. Secondo il prestigioso quotidiano americano, l'evoluzione della pizza al taglio, della scrocchiarella o della versione al piatto, sta vivendo proprio a Roma un'età dell'oro con nuove varianti per la farcitura: dalle polpette stufate al vino bianco con piselli, all'agnello aromatizzato al cumino, passando per le confetture di cipolle, i carciofi fritti e la ricotta di pecora.

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