Per il New York Times la pizza romana sta vivendo una rivoluzione gastronomica

Dalla periferia al centro della Capitale, la pizza romana sta vivendo una vera e propria rivoluzione gastronomica. Parola del New York Times. Secondo il prestigioso quotidiano americano, l'evoluzione della pizza al taglio, della scrocchiarella o della versione al piatto, sta vivendo proprio a Roma un'età dell'oro con nuove varianti per la farcitura: dalle polpette stufate al vino bianco con piselli, all'agnello aromatizzato al cumino, passando per le confetture di cipolle, i carciofi fritti e la ricotta di pecora.