Per i viaggi in treno l'Europa studia il biglietto unico

Un biglietto unico per viaggiare sui treni in tutta Europa. L'idea arriva dal commissario ai Trasporti, Raffaele Fitto, in un momento particolarmente critico per gli spostamenti, specialmente in aereo. La proposta dovrà essere valutata dai governi dell'Unione, ma i presupposti ci sono tutti. L'obiettivo è chiaro: permettere ai cittadini di acquistare in un'unica soluzione, e su un'unica piattaforma, servizi ferroviari combinati.