La testimonianza a Tgcom24

Peppino di Capri, il ricordo di Marisa Laurito: "Quanti italiani si sono innamorati grazie a lui…"

L'attrice e amica dell'artista: "Uomo elegante e di spessore, ha preceduto i tempi in Italia e nel mondo"

11 Lug 2026 - 16:54
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