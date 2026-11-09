Pensioni, in 30 anni il potere d'acquisto è diminuito del 30%
I calcoli del settimanale di Italia Oggi"dicono che a parità di versamenti, il vitalizio si alleggerisce sempre di più ormai da decennidi Matilde Liuzzi
Con il metodo contributivo si parte dal montante, cioè le somme versate nella carriera lavorativa. In base all'età si calcola il cosiddetto coefficiente di trasformazione che viene aggiornato ogni biennio a seconda dell'aspettativa di vita. Quando la longevità aumenta, il valore si abbassa. E in questi anni sette revisioni su otto sono state al ribasso.