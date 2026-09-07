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Pensione anticipata a 64 anni, la proposta della Lega

La regola pensata dal carroccio varrebbe anche per i lavoratori del sistema misto, ovvero chi ha incominciato prima del 1996

di Caterina Ruggeri
07 Set 2026 - 16:26
01:28 
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