Paul McCartney torna a Liverpool con "The Boys of Dungeon Lane": 14 brani tra ricordi dell'infanzia e gli anni dei Beatles

Un viaggio nella memoria personale e musicale di Paul McCartney. Con "The Boys of Dungeon Lane", il musicista britannico apre il cassetto dei ricordi e racconta la sua infanzia a Liverpool, i luoghi della crescita e gli incontri che hanno cambiato la storia della musica. Nei 14 nuovi brani trovano spazio aneddoti familiari, il dopoguerra inglese e le emozioni delle prime esperienze artistiche vissute accanto a John Lennon e George Harrison, alle origini del mito dei Beatles.