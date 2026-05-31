Il leggendario bus dei Wings ritorna al vecchio splendore dopo 50 anni di avventure

All'inizio degli anni Settanta, dopo lo scioglimento dei The Beatles, Paul McCartney si ritrovò al centro delle critiche, accusato di essere la causa dello scoglimento della band. Rifugiatosi in Scozia con la moglie Linda, scrisse uno dei suoi primi capolavori solisti, "Maybe I'm Amazed", prima di fondare i Wings. Nell'estate del 1972 la band noleggiò un vecchio autobus, lo dipinse con colori sgargianti e partì per un'avventura diventata leggendaria: nove Paesi attraversati, 25 concerti e oltre 12 mila chilometri percorsi a una velocità che raramente superava i 60 chilometri orari. Dopo anni di abbandono tra Spagna e Regno Unito, il bus è stato restaurato e riportato all'antico splendore. Nel 2022 è tornato a essere esposto al pubblico e nel 2024 è stato acquistato da un gruppo di collezionisti tedeschi, chiudendo un incredibile viaggio iniziato più di mezzo secolo fa.