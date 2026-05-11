L'allarme dell'Abi

Patuelli: "Emergenza che blocca i commerci, rischiamo la recessione"

Il presidente dell'associazione bancari: "Dobbiamo essere realisti: la pace non è vicina e non è facile

11 Mag 2026 - 11:47
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