Patagonia, si aggrava l'emergenza incendi

Da giorni vasti incendi interessano le zone boschive protette nel parco nazionale Los Alerces e nell’area di Santa Cruz, la regione più a sud dell’Argentina. Il governo di Buenos Aires ha dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Chubut, Rio Negro, Neuquen e La Pampa dove negli ultimi mesi sono andati in fumo oltre 230 mila ettari di vegetazione. Stanziati 100 miliardi di pesos argentini, circa 58 milioni di euro, per fornire mezzi ed equipaggiamenti a vigili del fuoco e volontari.