La classifica dei passaporti "più potenti" al mondo: Singapore prima

Come ogni anno, l'Henley Passport Index ha stilato una classifica dei passaporti "più potenti" del mondo, ovvero quelli che permettono di entrare in un alto numero di Paesi senza visto. Al primo posto c'è Singapore, che garantisce l'accesso a ben 192 nazioni grazie ad anni di accordi bilaterali e ottimi rapporti con quasi tutti gli Stati del mondo. Al secondo posto ci sono Giappone, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti, i cui cittadini possono volare verso 188 destinazioni senza visto. Al quarto posto l'Italia, a pari merito con altri 10 paesi europei, tutti con un punteggio di 186. In calo la Gran Bretagna.