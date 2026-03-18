Pasqua, salgono i prezzi dei trasporti: biglietti aerei a 400 euro
I prezzi per spostarsi in aereo o in treno, come denuncia l'associazione, sono destinati ad aumentare ancora"di Giulia Ronchi
A meno di venti giorni dalla Pasqua i prezzi per spostarsi in aereo arrivano a superare i 400 euro. Non va meglio per il trasporto ferroviario dove un biglietto può arrivare a costare anche 185 euro. È la denuncia di Assoutenti che segnala che le tariffe, con l'avvicinarsi della festività, sono destinate ad aumentare ancora.