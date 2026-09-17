Asta record da 22 milioni di euro

Parigi, ecco "Iris": un quadro di Monet mai esposto al pubblico

L'opera sarà battuta dalla casa d'aste Sotheby's nella capitale francese

17 Set 2026 - 15:57
00:45 
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