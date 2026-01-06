Parigi da cartolina sotto la neve

Una nevicata improvvisa ha imbiancato Parigi nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio, ricoprendo tetti, strade e monumenti e trasformando la capitale francese in una suggestiva cartolina invernale. La neve ha sorpreso residenti e turisti, soprattutto nell'area del Louvre, dove molti hanno approfittato dell’occasione per scattare foto e ammirare i principali luoghi simbolo della città sotto un manto bianco. L'agenzia meteorologica Météo-France ha emesso allerte per neve e ghiaccio non solo nella regione parigina ma anche in gran parte della Francia nord-occidentale, con condizioni difficili attese fino a metà settimana. La capitale e l'intera Île-de-France sono state poste in allerta arancione per neve e gelo. Le condizioni meteo hanno già avuto ripercussioni sulla mobilità: le autorità hanno segnalato possibili disagi per strade ghiacciate e rallentamenti nella circolazione, mentre diverse compagnie aeree hanno cancellato o ridotto i voli negli scali principali di Charles de Gaulle e Orly.