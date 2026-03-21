Papa Leone XIV scrive a Tgcom24: "Continuate a costruire ponti di dialogo"
Il messaggio al direttore di Tgcom24 Andrea Pucci e alla redazione, in occasione dei 25 anni dalla fondazione del sito webdi Fabio Marchese Ragona
"Continuate a costruire ponti di dialogo, non fermatevi alla superficie della cronaca, ma guardate con rispetto e compassione alle periferie della sofferenza". Papa Leone scrive al Direttore di Tgcom24 Andrea Pucci e alla redazione, in occasione dei 25 anni dalla fondazione del sito web, punto di riferimento di milioni e milioni di utenti.