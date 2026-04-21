Papa Francesco, presentato il francobollo commemorativo

“Papa Francesco ha dedicato ogni giorno del suo pontificato alla costante ricerca della pace. Nel primo anniversario della sua scomparsa, il ricordo del Sommo Pontefice e del suo impegno per il mondo si intreccia con l’auspicio che si possano aprire spiragli nell’ultimo conflitto in corso, l’ennesimo di una serie di guerre che continuano a lacerare il mondo, anche alle porte della nostra Europa”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, che ha presieduto all’evento di svelamento del francobollo.