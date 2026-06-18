Maturità, Paola Frassinetti a Tgcom24: "Traccia su Saragat di estrema rilevanza, anche Calabresi molto attuale"

La Sottosegretaria al Ministero dell’istruzione e del merito Paola Frassinetti è intervenuta a Tgcom24 per commentare le tracce della prima prova della maturità 2026. Dalla grande attesa per il discorso di Saragat, fino alla non presenza di una traccia sull’intelligenza artificiale: "Già lo scorso anno ci fu un tema simile - commenta la Sottosegretaria - ma anche quello di Calabresi è molto attuale e sarà interessante vedere come i ragazzi affronteranno questo titolo".