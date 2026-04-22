Panini, Trento supera Milano: è la città dove costa di più mangiarne uno

Passano le mode, cambiano le abitudini, spuntano brunch, poke e apericene… ma alla fine, quando c’è fame vera, lui batte tutti. Rapido, pratico, democratico: il panino non tramonta mai. Una certezza per tutti… o quasi. Perché secondo l’ultima classifica della Fipe, la Federazione italiana che rappresenta bar e ristoranti, anche il più classico dei panini al bar ormai può costare caro. Ma la sorpresa è che il record - in realtà - non spetta a Milano, un tempo capitale del panino, ma a Trento, dove per mangiarne uno si spendono in media 5 euro e 80. E anche Verona supera il capoluogo lombardo. Così, improvvisamente, la città della michetta diventa più economica delle altre...



