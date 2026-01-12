Logo Tgcom24
I buffi giochi dei panda sotto la neve a Vienna

Curiose le immagini che arrivano dalla struttura di Schönbrunn: protagonista la coppia di panda originari originari della Cina

12 Gen 2026 - 22:30
01:14 

Sono subito diventate virali le immagini dei panda ospiti dello Zoo di Vienna dove in queste ore è caduta una copiosa nevicata. I due esemplari, un maschio e una femmina, sono stati ripresi mentre giocano, nel loro recinto, tra i fiocchi di neve e si arrampicano sui rami innevati degli alberi. Uno di loro si avventura anche verso la telecamera mostrandosi incuriosito. 

I panda dello Zoo di Schönbrunn a Vienna sono panda giganti (Ailuropoda melanoleuca) originari della Cina. La struttura è una delle poche in Europa ad ospitare questi mammiferi: la coppia di animali è famosa in particolare per i cuccioli nati in loco.

panda
animali