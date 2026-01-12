I buffi giochi dei panda sotto la neve a Vienna

Sono subito diventate virali le immagini dei panda ospiti dello Zoo di Vienna dove in queste ore è caduta una copiosa nevicata. I due esemplari, un maschio e una femmina, sono stati ripresi mentre giocano, nel loro recinto, tra i fiocchi di neve e si arrampicano sui rami innevati degli alberi. Uno di loro si avventura anche verso la telecamera mostrandosi incuriosito.