Il manifesto distopico di Palantir, tra IA e futuro: "Libertà incompatibile con democrazia"

Un concetto che si unisce al manifesto di 22 punti che Palantir ha pubblicato sul suo account X. Si tratta di una breve sintesi dei temi principali riportati in 'The Technological Republic', la Repubblica Tecnologica, libro del co-fondatore di Palantir Alex Karp. "Le società libere e democratiche hanno bisogno della forza bruta per prevalere. Il Pluralismo è un'invenzione", si legge