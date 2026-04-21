Il manifesto distopico di Palantir, tra IA e futuro: "Libertà incompatibile con democrazia"
La società hi-tech americana ha pubblicato sui social un programma di 22 punti: "Le società democratiche hanno bisogno della forza bruta"di Francesca Canto
"La libertà non è compatibile con la democrazia", diceva Peter Thiel nel 2009, ora la sua azienda sembra pronta a smantellare entrambe. Il co-fondatore di Palantir, la società di analisi dei dati per uso militare più influente al mondo - promotore dell'ascesa di Donald Trump sin dal 2014 - sogna un regime tecnocratico guidato dall'intelligenza artificiale.
Un concetto che si unisce al manifesto di 22 punti che Palantir ha pubblicato sul suo account X. Si tratta di una breve sintesi dei temi principali riportati in 'The Technological Republic', la Repubblica Tecnologica, libro del co-fondatore di Palantir Alex Karp. "Le società libere e democratiche hanno bisogno della forza bruta per prevalere. Il Pluralismo è un'invenzione", si legge