In Brianza

Paese troppo virtuoso, il Ministero gli nega i bandi

Ha una graduatoria troppa bassa nella classifica della microcriminalità italiana e così ha perso il finanziamento da oltre 43 mila euro per installare nuove telecamere sul territorio

di Rita Ferrari
17 Gen 2026 - 19:50
01:27 
