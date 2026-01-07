Padova, il suocero dona un rene alla nuora

Dopo il trapianto, Camilla Camporese, 35 anni, di Padova è in perfetta salute. A donarle il rene di cui aveva bisogno è stato Luciano Tredese, il suocero, di 71 anni: sono convinto, ha detto dopo l'espianto, di aver fatto la scelta migliore della mia vita. Una storia di grande generosità quella che arriva dall'ospedale di Padova. L'intervento è stato eseguito dall'Unità operativa trapianti di rene e pancreas, diretta da uno dei migliori specialisti al mondo. La scoperta della malattia, poco dopo essere diventata madre. Poi le analisi, le cure, la ricerca di un donatore. Fino a quando si è fatto avanti quello che Camilla considera come un secondo papà.