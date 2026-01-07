Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Una storia di generosità

Padova, il suocero dona un rene alla nuora

La scoperta della malattia della 35 anni, poco dopo essere diventata madre

07 Gen 2026 - 19:27
01:33 

Dopo il trapianto, Camilla Camporese, 35 anni, di Padova è in perfetta salute. A donarle il rene di cui aveva bisogno è stato Luciano Tredese, il suocero, di 71 anni: sono convinto, ha detto dopo l'espianto, di aver fatto la scelta migliore della mia vita. Una storia di grande generosità quella che arriva dall'ospedale di Padova. L'intervento è stato eseguito dall'Unità operativa trapianti di rene e pancreas, diretta da uno dei migliori specialisti al mondo. La scoperta della malattia, poco dopo essere diventata madre. Poi le analisi, le cure, la ricerca di un donatore. Fino a quando si è fatto avanti quello che Camilla considera come un secondo papà.

 
 
 

video tg