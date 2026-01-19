Logo Tgcom24
Nello stesso locale della Dolce vita

Pace fatta tra Barillari e Depardieu

Il divo francese aveva colpito il re dei paparazzi con tre pugni al volto, facendolo finire in ospedale con una prognosi di dieci giorni

19 Gen 2026 - 19:32
01:28 
barillari
gerard depardieu