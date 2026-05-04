Oscar, in arrivo nuove regole: l'Academy sbarra la strada all'Ia

Attori e sceneggiatori devono essere umani per evitare che l'intelligenza artificiale assuma un ruolo da protagonista: l'Academy Awards le sbarra la strada con nuove regole per la prossima edizione degli Oscar: recitazione e scrittura dovranno essere frutto del lavoro di uomini e donne in carne e ossa già il colossale sciopero del sindacato attori qualche anno fa aveva sollevato la questione. Ora ci prova l'istituzione cinematografica d'eccellenza. Anche le major della discografia non si arrendono ai deep fake che negli ultimi tempi stanno minacciando i ricavi delle royalty e ingannando i fan sono sempre di più le piattaforme streaming che mettono la spunta "No Ia".