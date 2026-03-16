Oscar 2026, Michael B. Jordan festeggia in un fast food con hamburger e patatine
Dopo aver trionfato come miglior attore, la star"ha festeggiato in modo insolito, mandando il pubblico in delirio"
Michael B. Jordan, vincitore del premio Oscar 2026 come miglior attore per il film "I peccatori", ha sorpreso il pubblico al fast food. L'attore, insieme al suo entourage, si è spostato dal prestigioso Dolby Theatre di Los Angeles a una nota catena di cibo statunitense, in cui si è concesso hamburger e patatine per festeggiare. Fan in delirio per la visita inaspettata.