Oscar 2026, Michael B. Jordan festeggia in un fast food con hamburger e patatine

Michael B. Jordan, vincitore del premio Oscar 2026 come miglior attore per il film "I peccatori", ha sorpreso il pubblico al fast food. L'attore, insieme al suo entourage, si è spostato dal prestigioso Dolby Theatre di Los Angeles a una nota catena di cibo statunitense, in cui si è concesso hamburger e patatine per festeggiare. Fan in delirio per la visita inaspettata.