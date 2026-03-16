fan in delirio

Oscar 2026, Michael B. Jordan festeggia in un fast food con hamburger e patatine

Dopo aver trionfato come miglior attore, la star"ha festeggiato in modo insolito, mandando il pubblico in delirio"

16 Mar 2026 - 16:53
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 Michael B. Jordan, vincitore del premio Oscar 2026 come miglior attore per il film "I peccatori", ha sorpreso il pubblico al fast food. L'attore, insieme al suo entourage, si è spostato dal prestigioso Dolby Theatre di Los Angeles a una nota catena di cibo statunitense, in cui si è concesso hamburger e patatine per festeggiare. Fan in delirio per la visita inaspettata. 

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