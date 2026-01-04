Orto in orbita: gli esperimenti cinesi nello spazio

Durante il loro secondo mese sulla stazione spaziale Tiangong, gli astronauti a bordo della missione cinese Shenzhou-21 hanno portato avanti una serie di esperimenti scientifici. I tre stanno conducendo studi relativi alle forze di carico muscolo-scheletriche, raccogliendo dati sulla pressione plantare, sulle immagini in movimento e sui parametri muscolari durante la corsa e gli esercizi di resistenza in diverse condizioni di carico durante il volo. L'obiettivo è quello di comprendere la relazione tra i diversi parametri di esercizio e lo stress fisico. Anche la ricerca nel campo delle neuroscienze ha fatto progressi: l'equipaggio ha eseguito diversi test elettroencefalografici per studi sulla percezione del campo visivo. Utilizzando apparecchiature di imaging cerebrale nel vicino infrarosso, poi, gli astronauti cinesi studiano come i voli di lunga durata influenzano i meccanismi di adattamento del cervello all'ambiente spaziale. In corso anche studi sulle capacità psicologiche e comportamentali, comprese valutazioni relative al processo decisionale in situazioni di emergenza e agli stati emotivi. Non solo: l'equipaggio ha inoltre condotto esperimenti in microgravità sul comportamento fisico intuitivo, studiando come i voli spaziali di lunga durata influenzano e rimodellano le risposte innate.