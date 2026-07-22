OpenAI, due sistemi di intelligenza artificiale sono sfuggiti al controllo umano
I modelli hanno persino hackerato una piattaforma digitale; per l'azienda, che ha reso noto l'incidente, i danni sono stati contenuti in tempodi Francesca Canto
Un incidente cibernetico senza precedenti mette in discussione la fiducia cieca nei confronti dell'intelligenza artificiale. Un sistema di OpenAI, società madre di ChatGPT, è sfuggito al controllo umano e ha hackerato autonomamente Hugging Face, grande piattaforma americana che permette agli sviluppatori di condividere modelli di intelligenza artificiale. Secondo quanto spiegato da OpenAI, l'episodio si è verificato durante una serie di test interni destinati a misurare le capacità offensive dei modelli in ambito informatico. L'impatto dell'incidente - fa sapere l'azienda - è stato limitato, perché i responsabili della sicurezza della piattaforma violata sono riusciti a contenere tempestivamente il danno.