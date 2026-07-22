Un incidente cibernetico senza precedenti mette in discussione la fiducia cieca nei confronti dell'intelligenza artificiale. Un sistema di OpenAI, società madre di ChatGPT, è sfuggito al controllo umano e ha hackerato autonomamente Hugging Face, grande piattaforma americana che permette agli sviluppatori di condividere modelli di intelligenza artificiale. Secondo quanto spiegato da OpenAI, l'episodio si è verificato durante una serie di test interni destinati a misurare le capacità offensive dei modelli in ambito informatico. L'impatto dell'incidente - fa sapere l'azienda - è stato limitato, perché i responsabili della sicurezza della piattaforma violata sono riusciti a contenere tempestivamente il danno.