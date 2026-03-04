OpenAI cambia l'accordo col Pentagono

Open Ai fa marcia indietro. Dopo l'annuncio dell'accordo con il Pentagono, cerca di corregge rapidamente i termini. Tutto a causa delle critiche, e non solo, dell'opinione pubblica. L'intesa prevede l’integrazione dei modelli di intelligenza artificiale dell'azienda nelle reti classificate del pentagono, con applicazioni in ambito di analisi, logistica e supporto decisionale. L'accordo è arrivato in un momento delicato: poco prima, infatti, Anthropic aveva interrotto la collaborazione con il dipartimento della difesa americano, dichiarando chiaramente di non voler consentire usi legati alla sorveglianza di massa interna o a sistemi d’arma pienamente autonomi.