OpenAI cambia l'accordo col Pentagono
"Altman modifica l'intesa dopo l'ondata di critiche da parte di chi utilizza ChatGptdi Stefania Scordio
Open Ai fa marcia indietro. Dopo l'annuncio dell'accordo con il Pentagono, cerca di corregge rapidamente i termini. Tutto a causa delle critiche, e non solo, dell'opinione pubblica. L'intesa prevede l’integrazione dei modelli di intelligenza artificiale dell'azienda nelle reti classificate del pentagono, con applicazioni in ambito di analisi, logistica e supporto decisionale. L'accordo è arrivato in un momento delicato: poco prima, infatti, Anthropic aveva interrotto la collaborazione con il dipartimento della difesa americano, dichiarando chiaramente di non voler consentire usi legati alla sorveglianza di massa interna o a sistemi d’arma pienamente autonomi.