Omicidio Kennedy, un nuovo video potrebbe riaprire il caso

Una pellicola in otto millimetri, una ripresa di pochi secondi che potrebbe riaprire il caso dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy avvenuto il 22 novembre 1963. Il breve filmato sarebbe nelle mani dei federali da decenni ma, solo ora, la nipote dell'ex presidente statunitense ha riaperto la battaglia legale per renderlo pubblico e rianalizzarlo con tecnologie moderne.