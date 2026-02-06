Olimpiadi, è polemica per le due torri montate nel parco Sempione a Milano

Sessanta metri di altezza, costruite in ferro e cemento. Un albero abbattuto e 2 milioni di euro spesi. È il conto finale delle 2 torri montate nel parco sempione a Milano per le olimpiadi invernali che dovranno sostenere la telecamera che immortalerà gli eventi organizzati nel villaggio degli sponsor. Le torri sono state montate in pochi giorni, ma non sono mancate le polemiche, a cominciare dall'esecuzione dei lavori.