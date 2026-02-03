Olimpiadi 2026, Tome Cruise è atteso a Milano per la cerimonia d'apertura

Il divo atletico tra gli atleti: a Milano-Cortina non poteva mancare lui, Tom Cruise, ambasciatore delle olimpiadi di Los Angeles 2028, invitato ufficiale e ospite d'onore all'evento. Per l'attore è pronto uno chalet nell’esclusiva località Alverà, frazione ambitissima che domina le Tofane, ma intanto sarà Milano a ospitarlo per la cerimonia di apertura, venerdì 6 febbraio. In molti sperano in un'esibizione acrobatica in stile Mission Impossible come è accaduto due anni fa in chiusura delle Olimpiadi di Parigi, quando si calò dal tetto dello stadio per poi fuggire in moto.