A Hebei, in Cina

L'oca più piccola del mondo si rivela: avvistata per la prima volta in una riserva naturale

L'oca pigmea di cotone"è uno dei più piccoli uccelli acquatici del mondo. Vive soprattutto in Asia e in Australia

15 Ago 2026 - 17:45
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