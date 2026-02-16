Obama sul video pubblicato da Trump: "C'è ancora chi crede nella decenza"

Non si fa attendere, pur non citando direttamente l'episodio, la replica di Barack Obama al video diffuso da Donald Trump, dove i volti dell'ex presidente americano e sua moglie Michelle erano sovrapposti al corpo di scimmie. "Beh, prima di tutto, penso sia importante riconoscere che la maggioranza degli americani trova questo comportamento profondamente preoccupante" ha detto Obama ospite al podcast di Brian Tyler Cohen. "C'è una sorta di spettacolo clownesco che si sta svolgendo sui social media e in televisione. E la verità è che non sembra esserci alcuna vergogna al riguardo tra le persone che un tempo ritenevano necessario avere un certo decoro, un senso di correttezza e rispetto per la carica. Quindi, questo senso è andato perso" ha sottolineato l'ex presidente americano. Durante i suoi viaggi nel Paese, Obama racconta di incontrare persone che continuano a credere "nella cortesia, nella gentilezza e nella correttezza", valori che, a suo avviso, restano maggioritari nonostante il rumore mediatico. Per Obama, la risposta non arriverà dallo scontro sui social ma dal giudizio dell’elettorato: saranno gli americani, con le loro scelte, a stabilire quale tono e quale idea di leadership premiare nel dibattito politico nazionale.