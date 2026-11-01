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Nuovo sabato di proteste in Francia, ancora violenti scontri con la polizia

L'immagine simbolo è una molotov lanciata dal corteo che incendia un agente della polizia

di Leonardo Panetta
01 Nov 2026 - 13:30
01:28 
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