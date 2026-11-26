Sempre più intenso il ritmo degli arrivi di migranti alle Canarie: sono oltre 2.100 le persone sbarcate nelle ultime 24 re a El Hierro, l'isola più piccola e occidentale dell'arcipelago, dopo traversate della rotta atlantica dall'Africa bordo di almeno 15 imbarcazioni. Si tratta

del numero più alto mai registrato finora in Spagna in una sola giornata. Tra le persone soccorse (molte provenienti da Senegal e

Gambia) ci sono almeno 203 donne e 127 minori, compreso una neonata di soli 4 giorni, nata durante la traversata in pieno Atlantico: trasferita con la madre in ospedale, sarebbe in buone condizioni. Una persona, invece, non ce l'ha fatta: il suo cadavere, riferisce Efe, è stato recuperato su una delle imbarcazioni. Intanto il governo delle Canarie ha stimato che, solo a novembre, gli sbarchi hanno superato sull'isola i 16.000 arrivi, un record nei 32 anni della rotta atlantica migratoria. Una situazione che sta mettendo sotto pressione i servizi di accoglienza locali.