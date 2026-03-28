Gigi Riva racconta l'amore in tempi di guerra con il suo nuovo romanzo""C'era l'amore a Sarajevo"

A trent’anni dalla fine delle ostilità nella capitale bosniaca, Gigi Riva torna a raccontare le storie nate in situazioni estreme con il suo nuovo romanzo, "C’era l’amore a Sarajevo", pubblicato da Mondadori. Il protagonista, Carlo, è un inviato speciale che vive in prima linea i drammi della guerra, tra amore, speranza e illusione. Riva esplora i sentimenti profondi che emergono in momenti di pericolo e incertezza, offrendo ai lettori un racconto capace di emozionare e far riflettere sulla fragilità e la forza dell’umanità.