LE ISTRUZIONI DELLA POLIZIA

Nuova truffa su WhatsApp: "Non hai pagato il pedaggio autostradale"

Il messaggio arriva da un numero estero: all'interno un link malevolo

15 Mag 2026 - 17:34
01:33 
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