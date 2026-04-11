Nulli i contratti di luce e gas "estorti" dai call center

Nel decreto Bollette, approvato dopo il voto di fiducia al Senato, c'è anche la norma - subito operativa - contro il telemarketing selvaggio. Saranno nulli i contratti di luce e gas "estorti" con le chiamate insistenti dei call center; lecite solo quelle rivolte ai consumatori che abbiano chiesto esplicitamente di essere contattati per questa ragione.