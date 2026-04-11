Nulli i contratti di luce e gas "estorti" dai call center
Il Parlamento mette un freno alle telefonate moleste rivolte ai consumatoridi Caterina Ruggeri
Nel decreto Bollette, approvato dopo il voto di fiducia al Senato, c'è anche la norma - subito operativa - contro il telemarketing selvaggio. Saranno nulli i contratti di luce e gas "estorti" con le chiamate insistenti dei call center; lecite solo quelle rivolte ai consumatori che abbiano chiesto esplicitamente di essere contattati per questa ragione.