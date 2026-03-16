Notte degli Oscar, le stelle del cinema sfilano tra piume e cristalli
Omaggi vintage e abiti spettacolari,"Jessie Buckley vince la statuetta con un abito in pieno stile Grace Kellydi Rossella Russo
Piume, cristalli e lunghi strascichi hanno dominato il red carpet degli Oscar. Nicole Kidman ha incantato con un abito rosa pallido ricamato, mentre Demi Moore ha puntato su una silhouette scenografica a metà tra pavone e sirena. Anne Hathaway è salita sul palco con un vestito principesco accanto ad Anna Wintour, icona del fashion system. Brillante anche Emma Stone con un abito bianco scintillante, mentre la miglior attrice Jessie Buckley ha reso omaggio al look di Grace Kelly del 1956 con un elegante abito bicolore rosso e rosa.