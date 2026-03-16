Notte degli Oscar 2026: i momenti migliori della serata

Per quanto riguarda i migliori attori, una statuetta è andata a uno dei grandi protagonisti attesi: Michael B. Jordan per la sua doppia interpretazione in "Sinners", dove recita la parte di due gemelli, Smoke e Stack. Jordan ha battuto Timothe'e Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Wagner Moura. Mentre l'Oscar per la migliore attrice protagonista è andato all'irlandese Jessie Buckley, per "Hamnet - Nel nome del figlio", della regista premio oscar Chloe Zhao.