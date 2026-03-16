Notte degli Oscar 2026: i momenti migliori della serata
Miglior regia a Paul Thomas Anderson, miglior attore Michael B. Jordan, miglior attrice Jessie Buckley
Nella notte più importante dell'anno per il cinema mondiale, l'Oscar per il miglior film è stato vinto da "Una battaglia dopo l'altra", la commedia politica di Paul Thomas Anderson, che già aveva vinto quello per la miglior regia. Per Anderson, 55 anni, californiano, è il secondo Oscar in carriera. La vittoria di "Una battaglia dopo l'altra" è anche una sorta di consolazione personale per Leonardo DiCaprio, grande protagonista del film rimasto a secco di riconoscimenti.
Per quanto riguarda i migliori attori, una statuetta è andata a uno dei grandi protagonisti attesi: Michael B. Jordan per la sua doppia interpretazione in "Sinners", dove recita la parte di due gemelli, Smoke e Stack. Jordan ha battuto Timothe'e Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Wagner Moura. Mentre l'Oscar per la migliore attrice protagonista è andato all'irlandese Jessie Buckley, per "Hamnet - Nel nome del figlio", della regista premio oscar Chloe Zhao.